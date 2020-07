Rutger Bregmans De meeste mensen deugen onverminderd populair

Het boek De meeste mensen deugen doet het nog altijd goed in de Bestseller 60. Hij staat nu in totaal 44 weken in de boekenlijst, en op drie weken na stond het boek in 2020 in de top 10. Deze week ontving schrijver Rutger Bregman nog het Gouden Boek, omdat het sinds het verschijnen in 2019 meer dan 200.000 keer is verkocht.