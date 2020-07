Nederland verdiende ruim 440 miljoen euro aan verkoop CO2-rechten

In 2018 leverde de verkoop van emissierechten Nederland nog een half miljard euro op. Dat de opbrengst is afgenomen komt doordat er in 2019 bijna de helft minder emissierechten zijn geveild. De CO2-rechten zijn per stuk wel voor een veel hogere prijs geveild.

De industrie en elektriciteitsproducenten in Europa moeten jaarlijks emissierechten inleveren om de CO2-uitstoot te dekken. Een emissierecht staat gelijk aan de uitstoot van een ton CO2. Een deel van de rechten wordt gratis uitgegeven en een deel wordt geveild door Europese overheden. Bedrijven die meer CO2 uitstoten dan waar ze gratis emissierechten voor krijgen, kopen die op veilingen of van elkaar. Op het totale aantal rechten binnen het systeem zit een maximum en dat plafond neemt elk jaar af.