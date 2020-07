Hof doet uitspraak in zaak-Wilders op 4 september

Het gerechtshof Den Haag zal op 4 september uitspraak doen in het ‘minder-Marokkanen-proces tegen politicus Geert Wilders. De rechters vinden het niet nodig om nog aanvullend onderzoek te laten doen of meer informatie te vergaren in verband met het proces, zeiden ze woensdag in het extra beveiligde justitieel complex op Schiphol.

Het hof wees woensdag verzoeken van de verdediging af om nog meer stukken aan het strafdossier toe te voegen. Het ging onder meer om ongelakte versies van documenten die al deels in het dossier zijn opgenomen.

Het hof zal zich nu over alle standpunten en stukken gaan buigen, zei de voorzitter. Het onderzoek is wat betreft de rechters klaar, maar omdat het zo’n omvangrijk dossier is, zal het onderzoek niet woensdag al officieel worden gesloten maar naar verwachting op 24 augustus. Dat is een formaliteit, waarbij Wilders niet aanwezig zal zijn, gaf hij aan.

Het proces sleept zich al jaren voort. De PVV’er staat terecht voor uitspraken die hij in maart 2014 deed. Tijdens een bijeenkomst in maart van dat jaar stelde de politicus zijn publiek drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder “Minder! Minder!” als antwoord. Daarmee zette de PVV’er volgens het Openbaar Ministerie aan tot haat.