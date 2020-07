Aantal besmettingen Rusland passeert de 700.000

Het totale aantal mensen waarbij in Rusland een besmetting met het nieuwe coronavirus is vastgesteld, is woensdag de 700.000 gepasseerd. Het land meldde 6562 nieuwe gevallen in de laatste 24 uur.

In totaal staat het aantal besmettingen met het longvirus in Rusland op 700.792. In het land zijn in totaal 10.667 mensen aan de gevolgen van Covid-19 overleden en 173 sterfgevallen werden in het afgelopen etmaal gemeld.

Critici hebben twijfels geuit over het relatief lage officiële sterftecijfer in Rusland en de autoriteiten ervan beschuldigd de omvang van de crisis te bagatelliseren.

Qua aantal besmettingen is Rusland een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Alleen de Verenigde Staten, Brazilië en India hebben meer besmettingsgevallen geregistreerd dan Rusland.