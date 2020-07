Files na grenssluiting Australische deelstaten

De autoriteiten hebben de grens dichtgegooid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook gaat de stad Melbourne in Victoria zes weken in lockdown. Tientallen wegen zijn dicht en op andere plaatsen zijn controleposten geplaatst. Inwoners van grensgemeenten, mensen met essentiële beroepen en sommige andere personen mogen nog doorrijden als ze een speciale vergunning hebben aangevraagd.

Het Australische 9News bericht dat in de eerste 12 uur zo’n 40.000 van die vergunningen zijn aangevraagd. Veel mensen in grensgemeenten werken aan de andere kant van de grens of hebben daar familie. Een vrouw uit Wodonga vertelde The Age dat ze doorgaans na een rit 11 minuten op haar werk is in een café in Albury. Ze had dit keer zo’n 2 uur nodig. “Het was hels”, zucht ze.

De autoriteiten hebben gewaarschuwd dat mensen een gevangenisstraf of een boete riskeren als ze illegaal de grens oversteken. Er zou al een eerste arrestatie zijn verricht. Het gaat om een 34-jarige man uit Victoria die met zijn vrouw en drie kinderen probeerde de grens over te steken.