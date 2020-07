Nieuwe Chinese inlichtingendienst opent kantoor in Hongkong

De basis van dienst, die moet waken over de nationale veiligheid, is gevestigd in een voormalig hotel bij Victoria Park. Daar worden al jaren pro-democratische protesten gehouden. Bij de officiële opening van het kantoor waren tal van topfunctionarissen aanwezig, onder wie de gezant van Peking in Hongkong en het hoofd van het Chinese garnizoen in de stad. De politie had wegen in de omgeving afgezet.

In de nieuwe veiligheidswet is opgenomen dat de nieuwe dienst in het leven zou worden geroepen. Die moet in Hongkong onder meer inlichtingen gaan verzamelen over zaken die de staatsveiligheid betreffen. De gezant van Peking, Luo Huining, zei dat de tijd voorbij is waarin Hongkong “weerloos” was bij bedreigingen voor de nationale veiligheid.

Critici zien de nieuwe wet als een klap voor de speciale status van Hongkong binnen China. De voormalige Britse kolonie heeft een eigen rechtssysteem, dat als onafhankelijk en westers wordt gezien. Door de nieuwe wet kunnen sommige ernstige zaken voortaan door het Chinese rechtssysteem worden behandeld. Daar eindigen volgens waarnemers vrijwel alle zaken in een veroordeling.