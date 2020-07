Hof beslist over getuigen in proces-Holleeder

Het gerechtshof in Amsterdam zet woensdag de lijnen uit voor het proces in hoger beroep tegen Willem Holleeder, die door de rechtbank werd veroordeeld tot levenslang wegens zijn sturende rol bij een reeks liquidaties. Het hof beslist op de verzoeken van de advocaten van Holleeder, die zo’n veertig getuigen willen horen. Een groot aantal daarvan is wat het Openbaar Ministerie betreft niet nodig.