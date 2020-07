Coronabesmettingen in de VS voorbij de 3 miljoen

In de VS is de staat New York, die ongeveer 19 miljoen inwoners telt, zwaar getroffen door het coronavirus. Daar zijn ruim 32.000 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het aantal besmettingsgevallen is de afgelopen weken echter aanzienlijk gedaald na strikte beperkingen en hygiënevoorschriften, terwijl het aantal in veel andere staten toeneemt. Vooral Florida is bezig met een opmars. Daar is de teller van het aantal coronabesmettingen zondag de 200.000 gepasseerd. Niet lang daarna volgde ook Texas.

Het aantal coronabesmettingen dat wereldwijd is vastgesteld gaat richting de 12 miljoen. Dat waren er eind april 3 miljoen. Het dodental door de pandemie staat na ongeveer zeven maanden op meer dan een half miljoen.