Jeansmaker Levi Strauss schrapt honderden banen

Het broeken- en kledingbedrijf zag de opbrengsten in zijn afgelopen kwartaal met 62 procent kelderen tot 498 miljoen dollar. Dit kwam vooral door de vele winkelsluitingen in de voorbije periode. Mede hierdoor ging over de drie maanden tot en met 24 mei een verlies van 364 miljoen dollar in de boeken, waar een jaar eerder nog 29 miljoen dollar winst werd gemaakt.

Levi Strauss werkt met een gebroken boekjaar, vandaar dat de kwartalen van het bedrijf niet gelijk lopen aan die van een kalenderjaar. Voor het hele boekjaar zien de vooruitzichten er niet heel rooskleurig uit. De onderneming houdt rekening met nog meer coronaschade wat ook nog kan leiden tot extra ingrepen.

De laatste tijd gaat het overigens wel weer wat beter met de verkopen. Doordat winkels weer open mogen, trekken de verkopen weer wat aan. Ook worden er online veel broeken verkocht.