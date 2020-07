Activisten gaan door met boycotcampagne tegen Facebook

Volgens de groep is er geen vooruitgang geboekt in de videomeeting met Zuckerberg. Facebook zou niets wezenlijks hebben gedaan om de stroom haatboodschappen in te dammen. De activisten van #StopHateForProfit coalition zeggen niets te hebben gehoord dat ze ervan heeft overtuigd dat Zuckerberg en zijn collega’s maatregelen nemen. Ze willen dat Facebook met een tijdgebonden aanpak komt om haat en desinformatie op Facebook uit te roeien.

