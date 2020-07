VS officieel uit Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestapt

Uit protest tegen de aanpak van de corona-uitbraak, zijn de Verenigde Staten nu officieel uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestapt. President Donald Trump, die het besluit eind mei aankondigde, heeft dit het parlement laten weten.

Ook bij de Verenigde Naties in New York is een verklaring binnengekomen, aldus een hooggeplaatste VN-medewerker.

Een senator maakte op Twitter bekend dat het parlement is geïnformeerd. Deze Bob Menendez, lid van de rivaliserende Democraten, bekritiseerde de stap midden in de coronacrisis. Dit zal Amerikaanse levens of belangens niet beschermen, twitterde hij. “Het laat Amerikanen ziek en Amerika alleen.”

Trump verwijt de WHO te laat te hebben gereageerd en de wereld te laat te hebben geïnformeerd over de gevaren. De organisatie zou onder controle staan van het communistische regime in China, waar het coronavirus eind vorig jaar uitbrak.