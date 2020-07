‘Gezondheidsschade kinderen na late behandeling om coronacrisis’

“Meer dan vijftig meldingen hebben we binnengekregen van onnodig uitgestelde zorg als gevolg van corona”, aldus voorzitter Károly Illy dinsdag tegen het nieuwsprogramma. “Dat zijn meldingen waarbij de schade beperkt is, maar ook wel ernstige schade”, aldus Illy.

Volgens de vereniging is het mogelijk dat zorg uitbleef omdat ouders uit angst voor het coronavirus niet naar het ziekenhuis durfden. Ook is het mogelijk dat huisartsen terughoudend waren in het ontvangen van patiënten wegens corona. Illy: “Huisartsen die teveel patiënten telefonisch beoordelen. Dat kan in een aantal gevallen, maar kan niet altijd.”

Omdat de NVK nu nog steeds meldingen hierover binnenkrijgt, roept de vereniging ouders en verzorgers op vooral de huisarts te bezoeken als dat nodig is. “Ga dan ook, wees niet terughoudend.”