WHO: wetenschappers naar China voor onderzoek oorsprong corona

“De beste plek om te beginnen, is duidelijk waar het virus voor het eerst in mensen is verschenen”, aldus Mike Ryan, hoofd van het noodgevallenprogramma van de WHO. “En de plek waar dat gebeurde en waar de eerste aanzienlijke hoeveelheid gevallen van atypische longontsteking opdoken, was in Wuhan”, zei Ryan met verwijzing naar de uitbraak in de Chinese miljoenenstad.

China is door onder meer de Verenigde Staten beschuldigd van het achterhouden van alarmerende informatie, hetgeen de reactie op de uitbraak van het nieuwe coronavirus zou hebben vertraagd. China heeft altijd volgehouden dat het al vanaf het begin van de uitbraak transparant is geweest.