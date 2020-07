Politie Oost-Brabant tolereert gevaar tractor op snelweg niet

De politie in Oost-Brabant gaat “handhavend optreden tegen landbouwvoertuigen die zich op de snelweg begeven”. Aanleiding is dat de politie in de afgelopen dagen is geconfronteerd met “kleine en grotere groepen demonstrerende boeren” die volgens de politie in een paar gevallen zorgden voor grote overlast en een enkele keer “zelfs voor ronduit gevaarlijke situaties op onze snelwegen”.