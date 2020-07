RIVM wil Infectieradar in september weer in de lucht hebben

De coronawebsite van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat waarschijnlijk in september weer in de lucht. Dan moet een nieuwe versie van die Infectieradar klaar zijn. Op de site kunnen mensen doorgeven of ze klachten hebben die kunnen wijzen op een coronabesmetting. “In het najaar steken verkoudheidsvirussen weer de kop op”, zegt een woordvoerder naar aanleiding van een bericht van de NOS.