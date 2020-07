Drie provincies willen af van ov-contract met Keolis

Gelderland, Flevoland en Overijssel willen af van een contract waarin een deel van het busvervoer in de drie provincies is gegund aan het ov-bedrijf Keolis. Dat is dinsdag te lezen op de website van provincie Gelderland. “Na juridisch onderzoek hebben de provincies geconstateerd dat bij de aanbesteding door Keolis opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt”, zo staat er als reden voor de voorgenomen ontbinding.