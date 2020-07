Deutsche Bank bestraft voor falend toezicht op financiën Epstein

Deutsche Bank moet een boete van 150 miljoen dollar betalen in de Verenigde Staten vanwege falend toezicht op onder meer de omstreden financiële zaken van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens financiële autoriteiten van de staat New York verzocht de Duitse bank Epstein op eigen initiatief om klant te worden nadat die al veroordeeld was wegens kindermisbruik in Florida. Daarnaast gebruikte de Amerikaanse miljardair zijn rekening bij Deutsche Bank om schikkingen te betalen, geld te over te maken naar vrouwen in Oost-Europa, en 800.000 dollar te pinnen voor “reizen, tips en andere uitgaven”.

De financiële instelling had volgens de marktwaakhond wel door dat Epstein een risicovolle klant was, maar deed daar vervolgens niks mee. “In het geval van Epstein faalde de bank om miljoenen dollars aan verdachte transacties te voorkomen, ondanks dat het concern op de hoogte was van zijn crimineel verleden”, aldus inspecteur Linda Lacewell van de toezichthouder.

Verder was Deutsche Bank volgens het Department of Financial Services van New York te laks geweest in zijn banden met omstreden branchegenoten zoals Danske Bank, die onder vuur ligt bij autoriteiten vanwege een grote witwasschandaal. Al deze voorbeelden laten zien dat de Duitse bank faalde om de activiteiten van omstreden klanten onder de loep te nemen, oordeelde de autoriteit.