‘Terrorist’ Binnenhof mag naar psychiatrische kliniek

De voorlopige hechtenis van de verdachte wordt geschorst op het moment dat hij donderdagochtend door justitie in Franeker wordt afgeleverd. Daar verblijft hij zes maanden in het kader van een zorgmachtiging. Dat is een machtiging van de rechter waarmee de man verplichte zorg op grond van de Wet verplichte GGZ kan krijgen.

De man verklaarde dinsdag tijdens de behandeling van zijn strafzaak dat hij het plan had om op het Binnenhof te worden doodgeschoten door de politie. De man denkt dat hij waarschijnlijk een psychose had of paranoïde was toen hij de trein naar Den Haag nam om een zelfmoordaanslag te plegen. “Ik was van plan het Binnenhof te bestormen met twee messen. Mijn doel was te worden neergeschoten door de politie”, vertelde de verdachte. “Ik was in een waan.”

Groot alarm

A. was op de marechaussee afgestapt voor de ingang van de Eerste Kamer en zou hebben gezegd dat hij een terrorist was. De marechaussee sloeg groot alarm, arresteerde de man en liet het Binnenhof ontruimen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam er aan te pas om de rugzak te onderzoeken. Na vijf kwartier vonden ze daarin twee vleesmessen, een paar kookboeken en wat fitnesskleding.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan dat hij van plan was politici te doden. Het Pieter Baan Centrum heeft geconcludeerd dat het misdrijf de man niet kan worden aangerekend. Het PBC adviseert de rechtbank een langdurige behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis.

Ook zijn advocaat betoogde dat A. psychische hulp nodig heeft en kreeg daarbij steun van de officier van justitie. De advocaat van de verdachte drong er bij de rechtbank op aan daarmee niet langer te wachten, omdat de kliniek nu plek voor A. heeft. De man mag de kliniek niet verlaten. Als hij dat doet, belandt hij opnieuw in voorarrest, waarschuwde de rechter.