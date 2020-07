Lagere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen begonnen. Beleggers zijn op hun hoede na de voorspelling van de Europese Commissie dat de economie dit jaar door een dieper dal zal gaan dan eerder voorzien. Verder rapporteerde Duitsland een zwakker dan verwacht cijfer over de industrie. Daarmee spelen zorgen over de impact van de crisis op de economie weer op. Zeker omdat in de VS het aantal besmettingen nog altijd hard oploopt.