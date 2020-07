VN-onderzoekers: scholen en ziekenhuizen bestookt in Syrië

Syrische regeringstroepen en hun bondgenoten hebben in enkele maanden tijd tientallen burgerdoelen bestookt in rebellengebied. Ze gebruikten bij die aanvallen ook clustermunitie, stellen VN-onderzoekers. Die oordelen ook hard over de jihadistische rebellen in het noorden van het land.

In Syrië woedt al bijna tien jaar een bloedige burgeroorlog. Het regime van president Bashar al-Assad begon eind vorig jaar een groot offensief om het laatste grote rebellengebied in handen te krijgen. Ook buurland Turkije raakte betrokken bij de strijd en in maart is een wapenstilstand gesloten. De internationale experts onderzochten de gebeurtenissen tussen november 2019 en juni 2020 en telden tientallen aanvallen op burgerdoelen.

De onderzoekscommissie stelt dat burgers tijdens het offensief aan de lopende band te maken kregen met dodelijk gevaar. Er was sprake van bombardementen, artilleriebeschietingen, martelingen en er is geplunderd. Honderden mannen, vrouwen en kinderen vonden de dood en in drie maanden tijd raakte bijna een miljoen mensen ontheemd.

Gebombardeerd

“Kinderen zijn bestookt op school, ouders op de markt en patiënten in ziekenhuizen”, aldus voorzitter Paulo Pinheiro van de onderzoekscommissie. “Hele gezinnen zijn gebombardeerd terwijl ze op de vlucht waren.” De aanvallen op burgerdoelen hebben geleid tot een een enorme vluchtelingenstroom. Volgens de onderzoekers is mogelijk sprake van misdaden tegen de menselijkheid.

De onderzoekers maken melding van 52 aanvallen op doelen als ziekenhuizen, scholen en huizen. Daar worden er 47 van toegeschreven aan pro-regeringstroepen. Ook Rusland, dat het leger van Assad luchtsteun geeft, wordt verantwoordelijk gehouden voor dergelijke aanvallen. Zo zou begin maart een boerderij zijn gebombardeerd bij Maarrat Misrin waar zich vluchtelingen bevonden. Daar vielen zeker 16 burgerdoden, onder wie 3 kinderen.

De jihadisten van Hayat Tahrir al-Sham (HTS) zouden op hun beurt bewoonde gebieden hebben bestookt. Ze lijken daarbij geen “legitiem militair doel” te hebben gehad, aldus de onderzoekers. Ook zouden strijders van HTS gevangenen hebben gemarteld en geëxecuteerd.