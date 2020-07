Voorman Farmers Defence Force beticht van misstanden in stal

Een woordvoerder van de Dierenbescherming laat in een eerste reactie weten dat de beelden “er niet fraai uitzien”. Hij kon nog niet zeggen of daar actie op zal volgen. “We nemen dit signaal serieus en gaan hier goed naar kijken.”

Van den Oever ontkent dat er iets mis met de manier waarop hij voor zijn dieren zorgt. “Het is grote onzin”, reageert hij. De voorman van de boerenactiegroep beschuldigt de makers van de video van inbraak, smaad en laster, maar weet nog niet of hij daarvan aangifte gaat doen bij de politie. “Ik vraag me af of de politie hier iets tegen doet. Ik ben toevallig ook voorzitter van Farmers Defence Force, misschien moeten we maar even kijken of we zelf op bezoek kunnen gaan”, reageert hij.