VN-expert: Iraanse generaal Qassem Soleimani onwettig gedood

De Iraanse generaal Qassem Soleimani is onwettig gedood tijdens een Amerikaanse droneaanval in januari in Irak. Washington kan niet aantonen dat hij een onmiddellijk gevaar vormde. Dat stelt de speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies Agnès Callamard.

In een dinsdag vrijgegeven rapport, concludeert Callamard dat “de VS onwettig hebben gehandeld en in strijd met het VN-handvest omdat er geen levensbedreigende situatie bestond”.

De onafhankelijke mensenrechtenexpert spreekt niet namens de Verenigde Naties, maar rapporteert haar bevindingen aan de VN. Haar rapport over gerichte moorden met gewapende drones, waarvan ongeveer de helft betrekking heeft op de zaak Soleimani, wordt donderdag voorgelegd aan Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève. De VS hebben zich in 2018 uit dit VN-orgaan teruggetrokken.

Soleimani was de architect van de Iraanse strategie in het Midden-Oosten en de commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde die de buitenlandse operaties van de Islamitische Republiek leidde. Hij werd op 3 januari gedood tijdens een Amerikaanse luchtaanval bij de internationale luchthaven van Bagdad. Ook de Iraakse Abu Mahid al-Muhandis, leider van de pro-Iraanse paramilitairen in Irak, kwam om het leven.