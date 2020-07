Iran meldt recordaantal van 200 coronadoden

Iran heeft dinsdag een recordaantal doden door het nieuwe coronavirus gemeld. In de afgelopen 24 uur bezweken tweehonderd mensen aan het virus. Dat is het hoogste aantal sinds afgelopen zondag, toen 163 sterfgevallen werden gemeld.

“Helaas hebben we in de afgelopen 24 uur tweehonderd van onze landgenoten verloren, wat het totale aantal slachtoffers van het virus op 11.931 brengt”, zei een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid op de staatstelevisie.

Iran wordt al enkele weken geconfronteerd met een toename van het aantal besmettingen en sterfgevallen. “De verhoging van het dodental is zeer pijnlijk voor ons allemaal”, zei de woordvoerster .”Het is het resultaat van ons gedrag en de acties van ons allemaal.”

Zwaarst getroffen

Iran, dat in februari zijn eerste besmettingsgevallen en coronadoden meldde, is wereldwijd een van de zwaarst getroffen landen.

De zegsvrouw meldde ook dat de afgelopen 24 uur 2637 mensen positief hebben getest op het virus. Dat brengt het totale aantal officieel bevestigde gevallen in Iran op 245.688.

De woordvoerster benadrukte dat het aantal patiënten sterk was toegenomen in een stad in het land, “waar de bevolking ongeveer vijftig huwelijksceremonies heeft gehouden in de afgelopen dagen”. Ze vertelde niet om welke stad het ging.