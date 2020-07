Twee personen zitten uren tegenover elkaar, een prachtige kans voor welk virus dan ook

Het bestuur van de schaakbond lijkt wel dagelijks te vergaderen want de enquêtes en de voorstellen zijn niet van de lucht en dat kan ook niet anders. Twee personen zitten soms uren tegenover elkaar met alleen een schaakbord er tussen, ook nog zwetend van inspanning om de goede zet te vinden: een prachtige kans voor welk virus dan ook. Voor een partijtje tegen de buurman of buurvrouw de volgende tip : ga aan de kleine kant van de tafel zitten met ieder een bord en speel zoals tegen een blinde: de zetten zeggen. Dit voor mensen die nog steeds panisch worden als je binnen hun anderhalve meter komt.

Dat ook de uitgevers van schaakboeken met allerlei problemen te maken krijgen, zoals logistieke, is bekend. Desondanks kwamen er 2 binnen van Thinkers Publishing, zoals altijd prachtig uitgevoerd en met een kunstwerk als voorplaat. Allereerst van Jankovic The Grandmaster Mindset ( € 22.95) De auteur probeert de jonge schaker die hogerop wil komen ( natuurlijk mogen ook pensionados het boek lezen ) klaar te stomen via het behandelen van talrijke thema‘s uit de partij zoals de aanval op de koning, het eigenlijke doel van iedere partij, daarbij leerzame details zoals : mat achter de paaltjes, de macht van de torens, onder-promotie tot een paard en vele andere tactische motieven. Maar ook algemene lessen: eerst rustig een s..

