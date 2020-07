Geen nieuwe coronabesmettingen meer in Peking

De Chinese hoofdstad Peking heeft dinsdag geen nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het is de eerste keer sinds het begin van de nieuwe uitbraak vorige maand dat het aantal vastgestelde coronagevallen daar niet naar boven wordt bijgesteld.

Sinds het begin van de uitbraak rond de enorme Xinfadi-markt zijn zo’n 335 nieuwe coronagevallen ontdekt. De autoriteiten hebben sinds 11 juni meer dan 11 miljoen mensen getest op het coronavirus, ongeveer de helft van de inwoners van de metropool.

De plaatselijke gezondheidscommissie zei dinsdag dat nog het laatste etmaal nog wel een asymptomatisch geval is ontdekt. Het gaat dan om iemand die geen ziekteverschijnselen lijkt te vertonen. Die gevallen worden in China afzonderlijk bijgehouden.

Versoepeling lockdowns

De autoriteiten zijn ook begonnen met het versoepelen van lokale lockdowns in de stad, maar waarschuwen ook dat het risico nog niet helemaal geweken is. “Geen nieuwe besmettingen is niet hetzelfde als geen risico”, zei een medische topfunctionaris.

De herkomst van de nieuwe uitbraak is nog onduidelijk. Het virus is onder meer ontdekt op snijplanken in de Xinfadi-markt. Die zijn gebruikt om geïmporteerde zalm te verwerken.