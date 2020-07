OESO: werkloosheid sinds jaarwisseling verdubbeld

De werkloosheid in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in juni verdubbeld ten opzichte van eind vorig jaar. Met die berekening komt het samenwerkingsverband van voornamelijk rijke landen in een nieuw rapport over de arbeidsmarkt. Volledig herstel van de klap van de coronacrisis verwacht de OESO pas na 2021.