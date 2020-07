Vliegverkeer Schiphol neemt weer toe

Het vliegverkeer van en naar Schiphol neemt weer toe. In juli zijn tussen de 500 en 650 vluchten per dag gepland. Toen het vliegverkeer bijna geheel plat lag door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus lag het aantal vluchten op zo’n 125 per dag.

Het aantal vluchten per dag is nog lang niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. In dezelfde periode vorig jaar waren er dagelijks ruim 210.000 reizigers en zo’n 1450 vluchten. Dat aantal ligt in juli naar schatting tussen de 500 en 650 vluchten en 40.000 tot 60.000 reizigers.

Ondanks dat het aantal vluchten deze zomer veel lager is dan vorig jaar, gaan omwonenden volgens Schiphol merken dat er weer meer vliegverkeer is. De luchthaven wil de bewoners via een nieuwsbrief op de hoogte houden.