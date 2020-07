Verzekeraars in trek op lager Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een klein verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht in het rood. Beleggers namen wat gas terug na de sterke koerswinsten een dag eerder en hielden vooral de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Op het Damrak waren de verzekeraars in trek na positief nieuws van De Nederlandsche Bank (DNB) over de sector.