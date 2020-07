Aantal coronadoden in India passeert de 20.000

Het aantal doden door het coronavirus in India is de 20.000 gepasseerd. Het land meldde dinsdag 467 nieuwe sterfgevallen, waardoor het aantal is opgelopen tot 20.160. Het registreerde ook 22.252 nieuwe bemettingen, wat het totaal op 719.665 brengt.

Het aantal nieuwe infecties en sterfgevallen stijgt in het hoogste tempo in drie maanden tijd. De autoriteiten van het 1,3 miljard inwoners tellende land voerden in maart een strenge lockdown in, maar hebben die later weer versoepeld om de gehavende economie weer op gang te brengen.

Het officiële sterftecijfer per 10.000 mensen is nog steeds laag met 0,15, vergeleken met 3,97 in de Verenigde Staten en 6,65 in het Verenigd Koninkrijk, volgens een telling van persbureau Reuters. Critici zeggen dat er niet genoeg tests worden uitgevoerd waardoor het aantal besmettingen waarschijnlijk veel hoger ligt.

Maandag haalde India Rusland in als het derde meest getroffen land ter wereld, na de Verenigde Staten en Brazilië.