‘Testcapaciteit nog groot probleem in VS’

Steden in de Verenigde Staten hebben grote moeite te voldoen aan de grote vraag naar coronatesten. Er staan op sommige plaatsen lange rijen en het duurt soms dagen voordat de resultaten bekend zijn, bericht The New York Times.

Op een testlocatie in New Orleans vormde zich bij zonsopkomst al een rij. Toen de deuren openden om 08.00 uur s’ ochtends, kon al na vijf minuten niet meer getest worden. In Phoenix moesten inwoners soms acht uur in hun auto’s wachten op een test.

Het regelen van voldoende testen was in de eerste maanden van de uitbraak ook al een probleem. Sindsdien is de testcapaciteit volgens de krant flink opgevoerd. De autoriteiten hebben in juni bijna 15 miljoen coronatesten afgenomen, ongeveer drie keer meer dan in april.

Nieuwe testcrisis

Toch zou inmiddels een nieuwe testcrisis dreigen. Dat komt door een combinatie van factoren, zoals tekorten aan bepaalde voorraden, achterstanden bij laboratoria en de explosieve groei van het aantal coronabesmettingen in veel staten. Landelijk zijn bijna 3 miljoen besmettingen vastgesteld.

In San Antonio en sommige andere steden mag inmiddels niet iedereen meer worden getest. Alleen mensen met symptomen komen nog in aanmerking. “Het is beangstigend. Het laat duidelijk zien dat het systeem hier tekortschiet”, zegt een deskundige van Johns Hopkins Hospital tegen de krant.

Overheden zoeken naarstig naar oplossingen. Zo laat het zwaar getroffen New York zelf testkits produceren. Daar worden inmiddels zo’n 30.000 mensen per dag getest.