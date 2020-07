Burgemeester Atlanta heeft coronavirus

Lance Bottoms wordt gezien als kanshebber om de running mate te worden van Joe Biden, die namens de Democratische Partij wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in november. Zijn running mate zou vicepresident worden als hij wint.

De politica zei tegen CNN dat ze zich liet testen omdat haar echtgenoot meer sliep dan gebruikelijk. Ze bleken allebei besmet te zijn. “Ik ben nog steeds in shock, omdat ik geen idee heb hoe we zijn blootgesteld”, zei de burgemeester, die een droge hoest en hoofdpijn had.

Lance Bottoms riep eind mei relschoppers tot de orde na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. “Wat ik zie in de straten van Atlanta is Atlanta niet. Dit is geen protest. Dit is niet in de geest van Martin Luther King, Jr.”, zei ze. “Dit is chaos.”