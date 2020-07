Videoapp TikTok niet meer beschikbaar in Hongkong

TikTok zal zijn populaire videoapp niet meer beschikbaar stellen in Hongkong. Dat heeft volgens een woordvoerder van het bedrijf te maken met “recente ontwikkelingen”.

TikTok laat gebruikers korte videofilmpjes maken en is wereldwijd populair. Het bedrijf is eigendom van het Chinese ByteDance, maar heeft steeds benadrukt geen gegevens van gebruikers te delen met de Chinese autoriteiten.

In Hongkong, dat een speciale status heeft binnen China, is onlangs een omstreden veiligheidswet van kracht geworden. Die verbiedt onder meer separatisme en het samenspannen met buitenlandse mogendheden. Ook heeft de politie meer bevoegdheden gekregen.

Geen belangrijke markt

De invoering van die wet ligt internationaal gevoelig. Critici zeggen dat de speciale status van Hongkong zo wordt ondermijnd. Bedrijven als Facebook en Google hebben al gezegd voorlopig geen informatie meer te delen met de autoriteiten in Hongkong.

Een ingewijde zegt dat de Aziatische miljoenenstad geen belangrijke markt was voor TikTok. Het bedrijf zou daar zelfs verlies maken. TikTok maakte in augustus vorig jaar bekend dat er ongeveer 150.000 gebruikers waren in Hongkong.