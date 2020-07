‘Nederlandse economie pas in 2022 hersteld van coronacrisis’

De weg naar volledig herstel van de Nederlandse economie is nog lang en de economie keert pas in 2022 terug naar het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt ABN AMRO, dat voor dit jaar een krimp van 5,7 procent inschat. Volgend jaar verwacht de bank dat de economie 2,7 procent groeit.

ABN AMRO meldt dat de economie in juni is teruggeveerd, maar nog niet naar het niveau van voor de coronacrisis. De consumentenuitgaven lagen in juni 10 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral in de cultuursector en reisbranche was sprake van een forse krimp, doordat deze sectoren deels nog op slot zaten. Ook de uitgaven in de sectoren die begin juni weer mochten worden geopend, zoals de horeca, bleven achter. Volgens ABN AMRO draaiden supermarkten en speciaalzaken meer omzet dan vorig jaar.

De bank meldt op basis van mobiliteitsdata dat mensen zo’n 20 procent minder dan gebruikelijk naar hun werk gingen. Het gebruik van het ov was mede door de beperkte capaciteit zo’n 40 procent lager dan normaal. Op Schiphol was sprake van zo’n 15 procent van het gangbare vliegverkeer. De transportbewegingen per vrachtwagen lagen sinds begin juni 1,4 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Al deze cijfers wijzen er volgens ABN AMRO op dat de economische activiteit nog niet terug is op het oude niveau.