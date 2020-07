Consumentenbond sleept Facebook voor rechter om delen privédata

De Consumentenbond sleept Facebook voor de rechter. Het bedrijf moet zijn Nederlandse gebruikers schadevergoeding betalen voor het delen van privégegevens, vindt de bond, die consumenten oproept zich aan te sluiten bij de claim. Over eventuele schadebedragen doet de Consumentenbond nog geen uitspraken.

De Consumentenbond zegt dat Facebook privégegevens van gebruikers heeft verzameld en toegankelijk heeft gemaakt voor anderen. De informatie zou onder meer zijn gedeeld met bedrijven die apps voor in Facebook ontwikkelden. “Als je een fitness-app of een spelletje binnen Facebook gebruikte, hadden de ontwikkelaars toegang tot jouw gegevens. Maar gebruikers waren hier niet van op de hoogte, dat is een zwaar punt. Daarnaast hadden de ontwikkelaars toegang tot de gegevens van jouw vrienden, ook als zij de app zelf niet gebruikten. Dan kun je geen controle uitoefenen op wie toegang tot je gegevens heeft”, legt een woordvoerder van de bond uit.

Facebook zegt in een reactie dat het zich inzet om te voldoen aan de Europese privacyregels, de Algemene verordening gegevensbescherming. “We hebben bijvoorbeeld ons beleid duidelijker gemaakt en ervoor gezorgd dat onze privacy-instellingen makkelijker te vinden zijn.”