Trump wil dat scholen VS in de herfst weer opengaan

Scholen vallen overigens grotendeels onder de jurisdictie van nationale en lokale overheden. Leerkrachten zijn terughoudend met beslissingen over het openen van scholen, gezien het risico op besmetting voor zowel studenten als docenten.

“Scholen moeten in de herfst openen!!!”, schreef Trump in een Twitter-bericht. Het was niet meteen duidelijk naar welke scholen Trump verwees - basisscholen en middelbare scholen of hogescholen en universiteiten - of welke acties Trump overwoog.

Plannen

Hogescholen en universiteiten hebben een aantal plannen voor het najaarssemester aangekondigd, waaronder het wijzigen van de programma’s en het online aanbieden van cursussen. Harvard University maakte eerder op maandag bekend dat al haar cursussen het komende academiejaar online zullen worden gegeven.

In een reeks andere Twitter-berichten verdedigde Trump de reactie van zijn regering op de pandemie. De Verenigde Staten hebben wereldwijd het hoogste aantal besmettingen en sterfgevallen als gevolg van het nieuwe coronavirus.