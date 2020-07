Kandidaten bij het CDA zijn vooral aardig voor elkaar

De drie kandidaten voor het leiderschap van het CDA zijn in het enige lijsttrekkersdebat vriendelijk voor elkaar gebleven. Op hoofdlijnen delen ze dezelfde ideeën. Zo nu en dan was er een steek onder water, maar er werden ook complimentjes uitgedeeld.

Voor een man of zestig gingen vicepremier en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt in de Utrechtse Jaarbeurs in discussie. Drie thema’s werden besproken: de zorg, economie en de veiligheid en rechtsstaat.

Over de zorg waren de drie het snel eens. Ze willen allemaal minder marktwerking, al is dat niet de belangrijkste focus voor Omtzigt. “De markt kent geen moraal”, aldus Keijzer. Ze bekritiseert wel een wet van De Jonge waarmee volgens haar de vrije artsenkeuze wordt beperkt. Allemaal willen ze de zorg in de regio houden. En de overheid moet meer de regie terugpakken in de zorg.

Links

Dat het CDA wat meer opschuift naar links zie je bij economische vraagstukken. Ze komen op voor het midden- en kleinbedrijf. Investeerders die bedrijven opkopen en vol schulden hangen, moeten worden aangepakt, vindt Keijzer. Ze haalt als voorbeeld aan wat met de HEMA is gebeurd. Ook wil ze dat werknemers in bedrijven meer zeggenschap krijgen.

Door de economische crisis als gevolg van het coronavirus is er de komende jaren weinig ruimte in de begroting, voorspelt De Jonge. Maar er moet geleerd worden van de vorige crisis en er moet vooral niet te hard bezuinigd worden, betoogt hij.

Lof

Omtzigt kreeg veel lof voor zijn aandeel in het blootleggen van de toeslagenaffaire. “Grote waardering”, zei Keijzer. “Echt heel bijzonder”, oordeelde De Jonge. Omtzigt liet niet na het schandaal bij de Belastingdienst zelf ook een aantal keer te benoemen. Hij noemde het een “schandvlek” voor Nederland.

Het laatste thema was de veiligheid en rechtspraak. De kandidaten willen een hardere aanpak van de drugshandel. Een bekend CDA-geluid. Omtzigt wil in de EU meer samenwerking om dit te verbeteren. De Jonge zegt meer geld in politie en defensie te willen stoppen.

Solo

De kandidaten mochten ook solo een onderwerp aanstippen. Keijzer richtte zich op de jongeren. Ze maakt zich zorgen over huisvesting en studieschulden. De Jonge wil een jaarlijks debat over migratie. Hij vindt dat we jaarlijks een concreet aantal als bovengrens moeten stellen. Omtzigt ging een iets andere kant op. “We zijn een diverse partij”, zei hij, “Dat mogen we wel wat vaker laten voelen.”

De CDA-leden kunnen tot donderdag stemmen. Als geen kandidaat de meerderheid krijgt, gaan de beste twee verder. Maandag is dan de lijsttrekker bekend.