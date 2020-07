Bernheze wil toegewezen statushouders kunnen weigeren

De gemeente Bernheze (Noord-Brabant) wil in uitzonderlijke gevallen aan de gemeente toegewezen statushouders kunnen weigeren. Dat was maandagavond unaniem de mening van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

De raad besprak een rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau na de dood van een 18-jarige inwoner van Bernheze. Die werd in april fietsend naar zijn werk in Oss doodgestoken door een 25-jarige vluchteling uit Sudan, die sinds februari in Bernheze was gehuisvest. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had Bernheze gevraagd de man te huisvesten. Maar al snel bleek dat de man psychiatrische problemen had.

De gemeente vroeg het COA om informatie uit het medisch dossier van de man. Maar dat stuitte op de weigering van het COA, dat zich beriep op de privacywetgeving. De gemeente bleef zitten met vragen over de statushouder, maar was verplicht de man te huisvesten. En dat gebeurde ondanks het ontbreken van een diagnose, waarop een juiste keus voor huisvesting kon worden gebaseerd. Bovendien bleek al snel dat het begeleiden van deze man een te zware klus was voor de vrijwilligers van vluchtelingenwerk.

Alles bij elkaar genomen vinden raad en college dat een gemeente bij zo weinig informatie vanuit het COA een statushouder moet kunnen weigeren.

De statushouder zit momenteel in voorarrest. Justitie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek tegen hem.