Countryrockzanger Charlie Daniels (83) overleden

Countryrockmuzikant Charlie Daniels, bekend van de Grammy-winnende hit ‘The Devil Went Down to Georgia’, is maandag op 83-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Tennessee overleden.

Daniels, lid van de Country Music Hall of Fame en de Grand Ole Opry, stierf aan een beroerte, volgens een verklaring van zijn publiciteitsagent, Don Murry Grubbs.

Daniels begon in de jaren 50 met het schrijven en maken van muziek. In 1964 was hij mede-auteur van het nummer ‘It Hurts Me’ van Elvis Presley. Verder werkte hij als sessiemuzikant voor producer Bob Johnston en drie albums van Bob Dylan in 1969 en 1970.

Albums

In 1971 nam Daniels zijn eerste soloalbum op: Charlie Daniels. In 1973 volgde zijn derde album, Honey in the Rock, met zijn eerste hit ‘Uneasy Rider’. In dezelfde periode speelde Daniels mee op meerdere albums van de Marshall Tucker Band. In latere jaren had hij succes als leider van de Charlie Daniels Band, onder meer met het southernrock-nummer ‘The South’s Gonna Do It Again’.

In 1979 kwam zijn bekendste hit uit, ‘The Devil Went Down to Georgia’. Deze bereikte de derde plaats in de Billboard Hot 100 en leverde Daniels een Grammy Award voor beste countryzanger op.

Eind jaren 80 en jaren 90 haalden meerdere albums van Daniels nog de countryhitlijsten.