Eye eert Morricone met twee klassiekers uit zijn oeuvre

Filminstituut Eye in Amsterdam gaat de maandag overleden componist Ennio Morricone eren met de vertoning van twee van zijn grote klassiekers. Op 16 juli is in de grote zaal van Eye de western The Good, the Bad and the Ugly uit 1966 te zien; op 8 augustus wordt The Hateful Eight van Quentin Tarantino in Eye gedraaid.

De kaartverkoop voor beide voorstellingen gaat donderdag van start. The Good, the Bad and the Ugly van Sergio Leone vertelt over drie mannen die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog op zoek gaan naar een goudschat. The Hateful Eight van Quentin Tarantino vertelt over twee premiejagers die na de Burgeroorlog in een sneeuwstorm met een groep mannen vast komen te zitten in een herberg.

The Good, the Bad and the Ugly wordt gedraaid op 35mm; The Hateful Eight is te zien op het unieke 70mm-formaat. De film van Tarantino leverde de toen 87-jarige Morricone vier jaar geleden eindelijk een Oscar op.