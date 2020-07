Vermeende handlanger Epstein naar gevangenis in New York

Ghislaine Maxwell, de vermeende handlanger van de overleden Amerikaanse zedendelinquent en multimiljonair Jeffrey Epstein, is naar een gevangenis in New York City overgebracht, meldde het Federal Bureau of Prisons. Maxwell is onder meer aangeklaagd wegens meineed en betrokkenheid bij het ronselen van minderjarige meisjes voor seks.

De 58-jarige Maxwell werd donderdag in New Hampshire gearresteerd en werd afgelopen weekend vastgehouden in de gevangenis van Merrimack County, een detentiecentrum op 32 kilometer van het luxueuze huis waar ze zich schuilhield. De verdachte wordt nu gedetineerd in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn, zei het gevangenisbureau maandag.

Maxwell was de ex-vriendin van Epstein en bleef ook na hun relatie bevriend met hem. Sommige vermeende slachtoffers van de multimiljonair zeggen dat Maxwell betrokken was bij het misbruik. Meerdere vrouwen hebben in rechtszaken gezegd dat Maxwell de leiding had over het ronselnetwerk van Epstein, meldde The New York Times vorig jaar.

Maxwell is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Ze verdween uit beeld nadat Epstein vorig jaar zelfmoord had gepleegd in zijn cel.