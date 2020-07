Boeren zorgen voor file op de A2

Boeren zorgen maandag voor een file op de A2 richting Den Bosch. Enkele tientallen tractoren rijden tussen Beesd en Waardenburg met 5 kilometer per uur over de snelweg. Volgens de ANWB staat het verkeer over 7 kilometer vast en moeten automobilisten rekening houden met een vertraging van een half uur.

De boeren voeren actie omdat ze het niet eens zijn met het veevoerbeleid van minister Carola Schouten van Landbouw. Ze moeten aan het veevoer minder eiwit toevoegen, maar volgens de boeren is dat niet goed voor de dieren.