Nieuwe arrestatie in onderzoek fraudeschandaal Wirecard

De Duitse autoriteiten hebben maandag een nieuwe arrestatie gedaan in het onderzoek naar de omvangrijke boekhoudfraude bij de Duitse betalingsdienstverlener Wirecard. Het gaat naar verluidt om Oliver Bellenhaus die leiding geeft aan Wirecard-dochteronderdeel Cardsystems Middle East met het hoofdkantoor in Dubai.

Volgens de autoriteiten was de niet nader genoemde man eerder uit Dubai in Duitsland aangekomen en meldde hij zich vrijwillig. Er was al een arrestatiebevel tegen Bellenhaus uitgevaardigd op verdenking van fraude en bedrog. Hij zit nu vast. Voormalig Wirecard-topman Markus Braun werd vorige maand al gearresteerd op verdenking van boekhoudfraude en marktmanipulatie. Hij is op borg vrij. Ook andere personen rond Wirecard worden onderzocht voor hun betrokkenheid bij de miljardenfraude bij het betalingsbedrijf, dat faillissement heeft aangevraagd. Vorige week waren er nog doorzoekingen bij het Duitse hoofdkantoor van Wirecard en andere locaties, ook in Oostenrijk.