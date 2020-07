Rustige eerste dag bij loket voor nieuwe loonsubsidie

Het is de eerste dag redelijk rustig gebleven bij het loket voor de nieuwe loonsubsidieregeling voor werkgevers. Rond 16.00 uur meldde uitkeringsinstantie UWV dat 5520 bedrijven hadden aangeklopt voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Toen op 6 april de eerste NOW-regeling opende, kwamen op dag één al bijna 27.000 aanvragen binnen. Werkgevers kunnen, afhankelijk van hun omzetverlies, tot 90 procent van de loonkosten voor werknemers aanvragen. De nieuwe ronde loopt, met terugwerkende kracht, van begin juni tot eind september, en kent iets andere voorwaarden dan de eerste regeling.

Bedrijven die loonkostentegemoetkoming aanvragen, mogen volgens de nieuwe regeling bijvoorbeeld wel werknemers ontslaan om economische redenen zonder dat ze daarvoor extra beboet worden. Bij de eerste ronde moesten ze nog flink meer subsidie terugbetalen als bedrijven mensen op straat zetten. Het kabinet verwacht nu dat bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe economische crisis. Ondernemers zullen in sommige gevallen moeten snijden in de kosten en daar horen ontslagen nu eenmaal bij, is de overweging.

Meeste bedrijven

Veruit de meeste bedrijven die in de eerste NOW-ronde bij de staat aanklopten voor loonsubsidie waren kleine bedrijven. Het geld vloeide vooral naar de hard geraakte horeca, die sinds vorige maand weer deels open mag, en de cateringsbranche, die kampt met de vele afgezegde evenementen.

Flexwerkers en oproep- en uitzendkrachten vallen in sommige gevallen net buiten de NOW-regeling. Als zij van geen andere steunmaatregel gebruik kunnen maken, komen ze in aanmerking voor de recent in het leven geroepen TOFA. Twee weken geleden opende dat loket, en inmiddels hebben 16.000 mensen de speciale inkomensondersteuning aangevraagd. Mensen die dat nog willen doen, hebben nog een week om de TOFA aan te vragen.