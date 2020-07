Noraly Beyer en Jerry Afriyie doen mee met antiracismecampagne

De gemeente Amsterdam begint maandag met een antidiscriminatie- en antiracismecampagne. Op posters in de stad, videoschermen en online wordt opgeroepen om als omstander op te komen voor iemand die slachtoffer is van racisme of discriminatie. Onder anderen voormalig nieuwslezeres Noraly Beyer en voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet Jerry Afriyie zijn in de campagne te zien.