TUI-vakantiegangers in lockdowngebieden Portugal

Reisorganisatie TUI heeft een klein aantal vakantiegangers in de lockdown-delen van Portugal zitten. Of het om pakketreizigers gaat of om mensen die enkel een vlucht hebben geboekt, is nog niet duidelijk. Dat is nogal een verschil: reizigers met een vlucht én overnachting via TUI worden namelijk geholpen bij hun terugkeer naar Nederland. TUI-reizigers met enkel een vlucht moeten dat zelf regelen.

Vorige week werden in gedeeltes van Lissabon en Porto versoepelingen van coronamaatregelen teruggedraaid wegens een stijging van het aantal besmettingen. Afgelopen weekend werd om die reden ook in meerdere regio’s in Spanje opnieuw een lockdown afgekondigd. In Spanje ging het gebied rond de Catalaanse stad Lerida en een deel van Galicië op slot.

Vakantiegangers die een pakketvakantie geboekt hebben, worden op kosten van TUI teruggehaald. “Dat is het voordeel ervan, dan ligt de verantwoordelijkheid bij ons”, aldus de organisatie. Reizigers die alleen een vlucht geboekt hebben, worden verzocht het gebied te verlaten, maar moeten dit zelf regelen. Het is nog niet duidelijk om welke groep het gaat.

Andere reisorganisaties

Het is nog niet bekend of andere reisorganisaties ook vakantiegangers in de afgesloten delen van Spanje en Portugal hebben. Ook Corendon regelt kosteloze terugkeer als de Nederlandse overheid dat gebied op oranje zet of wanneer het gebied in lockdown gaat. “Dan bepalen we in overleg met Nederlandse en lokale overheden en de gasten zelf wat het verstandigst is: vakantiegangers hun vakantie laten afmaken of hen direct - op onze kosten - terughalen naar Nederland”, aldus de reisorganisatie.

Sunweb is vanwege de coronadrukte telefonisch niet bereikbaar, zo stelt de organisatie op haar website. Wel zegt de organisatie online iedereen met een pakketreis “veilig terug naar huis” te brengen met een repatriëringsvlucht, “mocht de situatie daar om vragen”.