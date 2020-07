Special rol voor André van Duin bij tiende Sta op tegen kanker

Rond de tiende editie van de liveshow Nederland staat op tegen kanker op 19 augustus is een speciale rol weggelegd voor André van Duin. De komiek en zanger laat voorafgaand aan de show de mooiste momenten uit tien jaar Nederland staat op tegen kanker zien en koppelt verleden, heden en toekomst van de kankerbestrijding aan elkaar in een indrukwekkend verhaal. Dat meldt organisator AVROTROS.

“Ik heb zelf de afgelopen jaren ook meermalen meegewerkt aan het programma, soms als typetje, soms gewoon als mezelf. Het belooft een mooi document te worden”, aldus Van Duin. Zijn man Martin Elferink overleed begin dit jaar aan kanker.

Ook andere bekende en onbekende Nederlanders delen hun ervaringen met de ziekte en vormen samen een menselijk lint door heel Nederland van mensen die letterlijk opstaan tegen kanker. Onder anderen Kensington, Miss Montreal en André Hazes treden op.

Verschillende locaties

Frits Sissing presenteert de grote liveshow en schakelt met verschillende locaties in Nederland. Twee bekende Nederlanders transformeren in het programma tot standbeelden van twee belangrijke namen in de geschiedenis van het Nederlands kankeronderzoek: koningin Wilhelmina en Antoni van Leeuwenhoek. Ook Louis van Gaal, Ivo Niehe, Hugo de Jonge, Floortje Dessing en Romy Monteiro verzorgen een bijdrage aan de show.

Vanwege de coronacrisis zijn tientallen acties en evenementen van KWF Kankerbestrijding niet doorgegaan en dit treft volgens de organisatie de patiënt van nu en de patiënt van de toekomst. Geld voor onderzoek en nieuwe ontwikkelingen is van groot belang en daarom is structurele steun essentieel.