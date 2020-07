Topberaad leiders Kosovo en Servië in Brussel

Premier Avdullah Hoti van Kosovo en de president van Servië Aleksandar Vucic komen zondag in Brussel bijeen voor beraad over het slepende conflict rond Kosovo, dat door veel westerse landen inclusief Nederland als onafhankelijk land is erkend. De ontmoeting vindt plaats onder toeziend oog van EU-buitenlandchef Josep Borrell en is bedoeld om de dialoog tussen Servië en Kosovo weer op gang te brengen, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.