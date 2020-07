Rusland waarschuwt Turkije over toekomstplannen Hagia Sophia

Het Kremlin en de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk hebben Turkije gewaarschuwd vanwege plannen om van de voormalige kathedraal Hagia Sophia in Istanbul, tegenwoordig een museum, weer een moskee te maken. De hoogste rechters in Turkije moeten de komende dagen een beslissing nemen over de plannen voor de Hagia Sophia van de conservatieve premier Recep Tayyip Erdogan.