Tientallen doden door noodweer Japan

Het dodental door het zware noodweer in Japan is opgelopen naar 44. De eilandenstaat wordt al dagen geteisterd door overstromingen en aardverschuivingen. Zeker tien personen worden nog vermist, bericht omroep NHK.

Op de televisie zijn beelden te zien van straten die in rivieren veranderen. Bruggen zijn weggespoeld en wegen staan onder water. Het aanhoudende noodweer bemoeilijkt de reddingsoperaties. “Door de zware regenval hebben we noodgedwongen een aantal vluchten van helikopters boven het rampgebied moeten afblazen”, zegt een functionaris uit de regio Kumamoto. In dat gebied zouden ook veertien doden zijn gevallen in een verpleeghuis dat deels onder water liep.

De regering meldt dat meer dan 40.000 manschappen zijn ingezet om mensen te redden. Het gaat om medewerkers van de hulpdiensten, de kustwacht en het leger. Er zouden al zo’n achthonderd mensen in veiligheid zijn gebracht. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom en water.

De autoriteiten hebben een half miljoen mensen in het zuidwesten van het land verzocht een veilig heenkomen te zoeken. De evacuatie wordt gehinderd door de vrees dat het coronavirus om zich heen kan grijpen in opvangcentra. Daar wordt geprobeerd gezinnen uit elkaar te houden. Ook krijgen mensen het verzoek hun handen vaak te wassen en mondkapjes te dragen.