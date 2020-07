Ook Zwitser moet verplicht mondkapje dragen in openbaar vervoer

Voor het eerst sinds het begin van de pandemie geldt in Zwitserland een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. De autoriteiten adviseerden mensen voorheen alleen om tijdens de spits gezichtsbedekking te dragen, maar die aanbeveling werd door veel reizigers genegeerd.

De situatie was maandag na het ingaan van de mondkapjesplicht heel anders. “Het ziet er goed uit”, zegt directeur Guido Schoch van vervoerder VBZ in Zürich tegen plaatselijke media. “Meer dan 95 procent van de mensen draagt een mondkapje.”

Zwitserland is niet het enige land dat het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht stelt. Ook in Nederland zijn dergelijke regels van kracht.

Flinke stijging

Het aantal coronabesmettingen in Zwitserland is de afgelopen tijd flink gestegen. In het kanton Jura bij de Franse grens moesten afgelopen weekend zo’n vierhonderd scholieren en docenten van twee scholen in quarantaine nadat nieuwe coronagevallen waren ontdekt.

In Zwitserland moeten reizigers uit 29 risicolanden maandag 10 dagen in zelfisolatie. Het gaat onder meer om mensen die uit Zweden en de Verenigde Staten komen.